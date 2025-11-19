Volley Modica pronta al riscatto in vista della sfida con l’Aurispa Lecce

Archiviata la sconfitta sul campo della capolista Castellana Grotte, l’Avimec Modica torna al lavoro con un solo obiettivo: rialzarsi subito. La formazione biancoazzurra di coach Enzo Distefano, dopo l’analisi degli errori commessi al “PalaGrotte”, ha ripreso gli allenamenti con grande determinazione in vista della sfida casalinga di domenica contro l’Aurispa Lecce, match fondamentale per riprendere la marcia in Serie A3.

Un’Avimec Modica che vuole crescere

Il presidente Vanni Iacono chiede alla squadra una reazione immediata. Le prime quattro giornate hanno mostrato spunti positivi, ma anche quelle flessioni che sono costate caro nel match contro Castellana. L’imperativo di questa settimana è chiaro: lavorare sui dettagli, mantenere costante la concentrazione e ritrovare continuità nei momenti chiave.

Coach Distefano non fa sconti: «Voglio vedere una squadra sempre concentrata, capace di crederci fino alla fine. Non dobbiamo perdere fiducia: il lavoro paga e ci permetterà di risalire in classifica».

L’analisi del tecnico: “Errori da evitare, potenzialità da esaltare”

L’allenatore biancoazzurro riconosce il valore dell’avversario affrontato:

«Castellana ha dimostrato la propria forza, soprattutto in battuta e nella correlazione muro-difesa».

Distefano analizza set per set: 1º set: equilibrato, giocato alla pari. 2º set: da dimenticare, troppi errori. 3º set: buona reazione, ottima fase offensiva. 4º set: Modica avanti anche di sei lunghezze, poi il blackout costato il match.

Domenica arriva Lecce: “Siamo l’Avimec Modica, ritroveremo la nostra identità”

Il prossimo avversario è l’Aurispa Lecce, squadra solida e ricca di nomi importanti.

Ma il coach è chiaro: «Abbiamo perso contro le prime tre della classifica. Qui al PalaRizza abbiamo già dimostrato il nostro valore. Lecce sarà agguerrito, ma noi dobbiamo ricordarci chi siamo».

L’appello ai tifosi: “Il PalaRizza deve essere il nostro valore aggiunto”

A Castellana il pubblico ha trascinato la capolista nei momenti difficili. Ed è proprio questo il modello che Distefano vuole replicare a Modica.

«Invito i tifosi – dice con il cuore – a venire domenica al PalaRizza. I nostri ragazzi meritano supporto, soprattutto i giovani del settore giovanile che vedono negli atleti un esempio da seguire».

