Volley Modica Next Gen travolge Misterbianco: vittoria netta in tre set e sorpasso in classifica

Una prova maiuscola, una prestazione di carattere e una vittoria che pesa come oro. La Volley Modica Next Gen conquista il suo successo più convincente della stagione battendo 3-0 il Misterbianco Volley e compiendo un passo fondamentale nella corsa salvezza del campionato di Serie C maschile.

I ragazzi guidati da coach Ciccio Italia hanno dominato il match dal primo all’ultimo punto, mostrando maturità, lucidità nei momenti chiave e una crescita tecnica sempre più evidente. Un successo pieno, meritato e costruito con intelligenza tattica, che proietta i giovani biancoazzurri in una posizione più serena in classifica.

Servizio incisivo e muro efficace: Modica sempre in controllo

Sin dalle prime battute il sestetto modicano impone ritmo e qualità. Il servizio potente e mirato mette ripetutamente in difficoltà la ricezione catanese, impedendo al Misterbianco di costruire trame semplici. Sottorete, Modica è concreta, pulita nelle esecuzioni e capace di mettere palla a terra con continuità.

I tre parziali raccontano un match senza storia, con Modica sempre avanti e in pieno controllo del gioco. Il team etneo, nonostante i tentativi di reazione, non riesce a trovare la chiave per arginare la fluidità offensiva e la solidità difensiva dei padroni di casa.

Una vittoria che vale doppio: arriva contro una diretta concorrente per la salvezza e permette il sorpasso in classifica, alimentando entusiasmo e fiducia.

Scavino: “Siamo sulla strada giusta, ma piedi per terra”

Soddisfatto il responsabile biancoazzurro Giorgio Scavino, che a fine gara sottolinea l’importanza del percorso di crescita della squadra:

“Questo gruppo ha voglia di crescere e lo sta dimostrando. Oltre alla vittoria, quello che più mi ha reso felice sono stati i complimenti degli avversari, che hanno ammesso le difficoltà incontrate contro di noi. Siamo sulla strada giusta, ma non dobbiamo esaltarci: il campionato di Serie C è pieno di insidie e, essendo una squadra giovane, dobbiamo mantenere equilibrio e concentrazione”.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, tutt’altro che semplice: domenica la Volley Modica farà visita alla Astra Stadium Catania, impegno che metterà nuovamente alla prova personalità e compattezza della squadra.

