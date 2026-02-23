Volley Modica Next Gen battuta in casa da New Image Giarre

Sconfitta casalinga per la Volley Modica Next Gen, battuta in tre set dalla New Image Giarre, vice capolista del girone B del massimo campionato regionale di pallavolo. La partita si è disputata sabato al “Geodetico” di via Fabrizio davanti al pubblico locale.

Il primo set ha visto i giovani biancoazzurri tenere il ritmo degli ospiti per oltre metà parziale, prima che Giarre alzasse i ritmi e chiudesse 25-20. Nei successivi due set, la maggiore esperienza della formazione etnea ha fatto la differenza, portando rapidamente i punti in classifica a vantaggio di Giarre, sempre in corsa per il salto di categoria.

Nonostante la sconfitta, il bilancio per Modica resta positivo: le dirette concorrenti per la salvezza non hanno ottenuto punti, mantenendo inalterate le distanze dalla zona a rischio e garantendo al roster allenato da coach Ciccio Italia una posizione di relativa tranquillità in classifica.

«Dopo un primo set ben giocato, Giarre ha dimostrato tutta la sua qualità – spiega coach Ciccio Italia – Dal secondo set in poi abbiamo mollato e non siamo riusciti a cambiare il passo. Dobbiamo lavorare ancora di più sull’aspetto emotivo, caratteriale e sull’atteggiamento, comprendendo i nostri mezzi. Solo così potremo competere alla pari con qualsiasi squadra».

L’allenatore evidenzia anche un lato positivo della giornata: «Vedendo i risultati dagli altri campi, pur avendo affrontato la seconda in classifica, nessuna delle nostre dirette avversarie per la salvezza ha ottenuto punti, quindi restiamo in una posizione tranquilla».

