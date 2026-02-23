Home / Sport

Volley Modica Next Gen battuta in casa da New Image Giarre

23 Feb 2026 12:50

Sconfitta casalinga per la Volley Modica Next Gen, battuta in tre set dalla New Image Giarre, vice capolista del girone B del massimo campionato regionale di pallavolo. La partita si è disputata sabato al “Geodetico” di via Fabrizio davanti al pubblico locale.

Il primo set ha visto i giovani biancoazzurri tenere il ritmo degli ospiti per oltre metà parziale, prima che Giarre alzasse i ritmi e chiudesse 25-20. Nei successivi due set, la maggiore esperienza della formazione etnea ha fatto la differenza, portando rapidamente i punti in classifica a vantaggio di Giarre, sempre in corsa per il salto di categoria.

Nonostante la sconfitta, il bilancio per Modica resta positivo: le dirette concorrenti per la salvezza non hanno ottenuto punti, mantenendo inalterate le distanze dalla zona a rischio e garantendo al roster allenato da coach Ciccio Italia una posizione di relativa tranquillità in classifica.

«Dopo un primo set ben giocato, Giarre ha dimostrato tutta la sua qualità – spiega coach Ciccio Italia – Dal secondo set in poi abbiamo mollato e non siamo riusciti a cambiare il passo. Dobbiamo lavorare ancora di più sull’aspetto emotivo, caratteriale e sull’atteggiamento, comprendendo i nostri mezzi. Solo così potremo competere alla pari con qualsiasi squadra».

L’allenatore evidenzia anche un lato positivo della giornata: «Vedendo i risultati dagli altri campi, pur avendo affrontato la seconda in classifica, nessuna delle nostre dirette avversarie per la salvezza ha ottenuto punti, quindi restiamo in una posizione tranquilla».

