Volley Modica, missione compiuta: Campobasso battuta e aggancio in classifica

Missione compiuta per l’Avimec Modica che apre il 2026 nel migliore dei modi, battendo in quattro set Campobasso al “PalaRizza” e conquistando la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie A3. Un successo pesantissimo, che permette ai biancoazzurri di riscattare la sconfitta dell’andata a Vinchiaturo e di agganciare in classifica il sestetto molisano guidato dall’ex Peppe Bua, terza forza del girone Blu.

Nonostante l’assenza del febbricitante Fabrizio Garofolo, presente in panchina solo per onor di firma, la squadra di coach Enzo Distefano ha dimostrato solidità, carattere e spirito di gruppo, trovando in Andrea Raso un sostituto affidabile e decisivo. Servono oltre due ore di gioco all’Avimec per piegare la resistenza degli ospiti, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Il primo set è una vera battaglia. Campobasso prova più volte a scappare, ma Modica resta sempre agganciata al match e, nel momento decisivo, ribalta tutto: sotto 22-24, i biancoazzurri annullano due set point e con un parziale di 4-0 vincono ai vantaggi 26-24, grazie anche alla battuta vincente di capitan Stefano Chillemi.

Nel secondo parziale Modica alza il ritmo, prende il comando del gioco e respinge ogni tentativo di rimonta dei molisani. Sul finale un nuovo allungo consente ai padroni di casa di chiudere 25-19 e portarsi sul 2-0, facendo esplodere il pubblico del PalaRizza.

Il terzo set sembra il preludio alla vittoria finale: Modica scappa sul +4 e arriva a due match point, ma Campobasso non molla, approfitta di un lieve calo dei padroni di casa e dopo una lunghissima lotta riesce a spuntarla 29-31, riaprendo la gara e facendo riaffiorare i fantasmi dell’andata.

Nel quarto set, però, l’Avimec rientra in campo con la giusta determinazione. Sospinta da un pubblico caloroso, la squadra di Distefano prende subito il largo, spegne le speranze degli ospiti e gestisce con lucidità il vantaggio fino al 25-19 finale, firmato ancora da Chillemi. È il punto che vale tre punti d’oro e l’aggancio in classifica a Campobasso.

Soddisfatto a fine gara coach Enzo Distefano, che sottolinea la forza del gruppo e il valore della vittoria, frutto di una settimana di lavoro nonostante le difficoltà. Una menzione speciale va ad Andrea Raso, protagonista di una prestazione solida e determinante, esempio di professionalità e attaccamento alla maglia. Tre punti che fanno classifica, morale e proiettano l’Avimec Modica verso un girone di ritorno più sereno e ambizioso.

Emozionato anche Andrea Raso, che dedica il successo alla figlia, ribadendo quanto questa vittoria fosse sentita da tutto il gruppo. Un segnale forte: Modica c’è, cresce e guarda al futuro con fiducia.

