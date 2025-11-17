Volley Modica lotta ma cade a Castellana: Bcc Tecbus vince 3-1 dopo 2 ore di battaglia

Una Avimec Modica coraggiosa, intensa e a tratti dominante, cede in quattro set al “PalaGrotte” contro la capolista Bcc Tecbus Castellana, al termine di 2 ore e 6 minuti di gioco vibrante. Solo il secondo set, nettamente in favore dei pugliesi, ha interrotto una sfida rimasta sempre in equilibrio e ricca di contraccolpi emotivi.

Per gli uomini di coach Enzo Distefano resta l’amaro in bocca per il vantaggio dilapidato nel quarto set, ma anche la consapevolezza che la squadra può giocarsela con chiunque. Ora però serve continuità: il campionato non aspetta.

Primo set: buon avvio Modica, Castellana ribalta e chiude 25-22

I biancoazzurri partono con decisione (0-3), mantengono la testa del parziale (6-8) e costringono Castellana a inseguire. Ma quando i padroni di casa alzano il ritmo, piazzano un pesante parziale di 10-5 che ribalta tutto (16-13).

Modica prova a rimanere attaccata (21-19), ma dopo 32 minuti deve arrendersi: 25-22.

Secondo set senza storia: Bcc Tecbus scappa e vola sul 2-0

Nonostante la buona partenza (8-7), Modica incassa un nuovo break pugliese (16-13). Poi un blackout improvviso dei siciliani spalanca il parziale ai giallorossi: 21-15.

La frazione si chiude in 25 minuti con un perentorio 25-17. È 2-0.

Reazione d’orgoglio: Modica si rialza e riapre il match (20-25)

Distefano scuote i suoi e Modica torna in campo trasformata: 3-8 e Castellana in difficoltà.

I pugliesi dimezzano (13-16), ma stavolta i siciliani non tremano: mantengono il vantaggio (17-21) e chiudono 20-25 dopo 32 minuti, riaprendo la sfida: 2-1.

Quarto set: Modica scappa, Castellana rimonta e chiude 25-23

Ancora buon avvio dei biancoazzurri (4-8), ma Castellana sale di livello, ricuce (15-16) e con Iervolino e Casaro devastanti sotto rete mette la freccia (21-19).

Modica tenta l’aggancio, ma il finale sorride alla capolista: 25-23 dopo 35 minuti.

La Bcc Tecbus porta a casa tre punti pesantissimi e resta al comando della classifica.

Lezione per Modica: “Ora serve cambiare marcia”

La squadra della Contea torna a casa con la consapevolezza di potersela giocare contro le migliori, ma anche con l’urgenza di limitare gli errori nei momenti chiave. Martedì si torna al lavoro: la stagione è lunga, ma chi punta in alto non può permettersi cali di concentrazione.

