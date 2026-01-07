Volley Modica, la sosta non frena la corsa: ripresa degli allenamenti e sguardo alle trasferte decisive

Nonostante lo stop del campionato di Serie A3 previsto per il prossimo fine settimana, necessario a lasciare spazio alla fase finale della Coppa Italia, l’Avimec Modica non rallenta. Dopo due giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano, i biancoazzurri sono tornati in palestra per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il momento è dei migliori. I “Galletti”, reduci da tre vittorie consecutive contro Terni, Napoli e Campobasso, hanno scalato la classifica conquistando un prestigioso quinto posto che consente di guardare al prosieguo del campionato con rinnovata fiducia e serenità.

La pausa arriva in una fase di evidente crescita del gioco e dei risultati, ma lo staff tecnico intende trasformarla in un’opportunità. L’obiettivo è duplice: recuperare al meglio gli atleti non al top della condizione fisica e curare nei dettagli la preparazione tattica in vista di un ciclo di partite particolarmente impegnative.

All’orizzonte, infatti, attendono l’Avimec Modica due trasferte consecutive su campi notoriamente ostici: prima in Salento contro la Green Volley Galatone, poi in Calabria contro la Domotek Reggio Calabria. Due snodi fondamentali per misurare le ambizioni del sestetto della Contea e dare continuità al percorso di crescita intrapreso.

Il programma di lavoro prevede allenamenti a pieno ritmo fino a venerdì, una breve pausa tra sabato e lunedì, quindi la ripresa da martedì prossimo per preparare nei dettagli la delicata sfida contro Galatone. I pugliesi, in cerca di punti per risalire la graduatoria, proveranno a sfruttare il fattore campo per fermare la corsa dei modicani.

