Volley Modica: la formazione U19 è vice campione regionale e a maggio a San Giustino rappresenterà la Sicilia alla fase nazionale

Un grande risultato per l’Avimecc Volley Modica e per i giovani talenti della formazione under 19. Essere vice campioni regionali e ottenere il diritto di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale è un traguardo significativo, frutto del duro lavoro svolto dai ragazzi e dal supporto della società e dei tecnici.

Sfidare squadre provenienti da diverse regioni sarà una sfida eccitante e un’opportunità per dimostrare il proprio valore a livello nazionale. Il presidente Ezio Aprile e tutto il team possono essere orgogliosi del risultato ottenuto e sicuramente daranno il massimo per fare un’ottima figura nella fase nazionale.

