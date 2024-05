Savita Russo, la judoka ragusana della Koizumi Ecodep Scicli, ai mondiali di Abu Dhabi in programma dal 19 al 24 maggio

La giovanissima Savita Russo sarà accompagnata dal suo Maestro Maurizio Pelligra che segue la preparazione di questa atleta ragusana dalle grandi prestazioni e capacità. C’è grande attesa per i Mondiali di judo 2024 in programma nella capitale degli Emirati Arabi Uniti a partire dal 19 maggio per concludersi il 24 maggio. Le gare di Abu Dhabi serviranno per “raccogliere” medaglie e punti pesanti utili alla qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia, ad Abu Dhabi, và con il meglio dello judo nazionale. Il gruppo è composto in tutto da 18 atleti diviso fra 9 uomini e 9 donne per le categorie individuali; attese, invece, le scelte della direzione tecnica nazionale sul Team Event mondiale. In caso di partecipazione alla prova a squadre, potrebbero infatti venire chiamati altri atleti.

Gli atleti che partecipano ai campionati mondiali di Abu Dhabi 2024.

Sono Assunta Scutto (- 48 kg), Odette Giuffrida (- 52 kg), Veronica Toniolo (- 57 kg), Flavia Favorini (- 63 kg), Savita Russo (- 63 kg), Kim Polling (- 70 kg), Irene Pedrotti (- 70 kg), Alice Bellandi (- 78 kg), Asya Tavano (- 78kg) in campo femminile e Angelo Pantano (- 60 kg), Andrea Carlino (- 60 kg), Matteo Piras (- 66 kg), Elios Manzi (- 66 kg), Manuel Lombardo (- 73 kg), Giovanni Esposito (- 73 kg), Antonio Esposito (- 81 kg), Christian Parlati (- 90 kg), Gennaro Pirelli (- 100 kg).

Il calendario completo ed il programma dettagliato della manifestazione:

Domenica 19 maggio (orari italiani)

Ore 09.00 Eliminatorie -48 kg, -52 kg donne; -60 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -48 kg, -52 kg donne; -60 kg uomini

Lunedì 20 maggio (orari italiani)

Ore 08.30 Eliminatorie -57 kg donne; -66 kg, -73 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -48 kg, -52 kg donne; -60 kg uomini

Martedì 21 maggio (orari italiani)

Ore 10.00 Eliminatorie -63 kg donne; -81 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -63 kg donne; -81 kg uomini

Mercoledì 22 maggio (orari italiani)

Ore 09.00 Eliminatorie -70 kg, -78 kg donne; -90 kg uomini

Ore 16.00 Final Block -70 kg, -78 kg donne; -90 kg uomini

Giovedì 23 maggio (orari italiani)

Ore 10.00 Eliminatorie +78 kg donne; -100 kg, +100 kg uomini

Ore 16.00 Final Block +78 kg donne; -100 kg, +100 kg uomini

Venerdì 24 maggio (orari italiani)

Ore 10.00 Eliminatorie competizione a squadre miste.

Ore 16.00 Final Block competizione a squadre miste.

Come seguire le gare in diretta ed in streaming:

Diretta tv: coperto solo il Final Block di tutte le categorie su RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+ solo per il Final Block; Judo Tv per l’intero programma.

Diretta testuale: OA Sport

