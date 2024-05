Seconda edizione de “La Barocca ciclostorica iblea”

Al via la seconda edizione de “La Barocca ciclostorica iblea”: questo weekend, 18 e 19 maggio, in biciclette e abiti storici o d’ispirazione vintage, i partecipanti sfileranno itineranti in una manifestazione non competitiva che vuole promuovere la socialità e valorizzare il nostro territorio.

Si comincia sabato 18 alle ore 16 con “La Barocca ciclostorica iblea family”, una passeggiata aperta a tutti, grandi e piccini, con qualsiasi tipo di bicicletta, da Piazza Scalo trapanese a Piazza Malta e ritorno; alle ore 17 il giornalista Saro Distefano presenterà il libro “Gino Bartali, mio papà” con Gioia Bartali e Michela Girardengo, presenti alla manifestazione anche in qualità rispettivamente di vicepresidente e presidente del “Giro d’Italia d’epoca”; a conclusione dell’evento l’organizzazione premierà con una targa speciale la società storica ragusana Libertas Ibla, con il suo presidente Salvatore Guarrella e un folto numero di atleti che hanno fatto parte del sodalizio dagli anni Settanta a oggi; alle ore 18 la band ragusana “Sunny and Small combo” di ispirazione rockabilly, proporrà un mix di brani vintage dal sound moderno: dagli anni ’50 fino agli anni ’80 toccando rock and roll, country, swing e ballad romantiche. Alle ore 20 sarà possibile cenare al ristorante Imperial by Piero (prenotazione entro venerdì 17 maggio chiamando al 3351599909 o 3389030440).

Domenica “La Barocca ciclostorica iblea” partirà alle ore 9 da Piazza Scalo trapanese a Marina di Ragusa e due sono i percorsi fra cui poter scegliere, lungo e corto. Entrambi procedono in direzione Scicli percorrendo la pista ciclabile e la strada panoramica che costeggia il Canion scavato dal fiume Irminio. Alle 10:30 è previsto l’arrivo a Scicli per un primo ristoro a Piazza Municipio. È qui che i due itinerari si biforcheranno: chi segue quello corto proseguirà in direzione Donnalucata, Playa Grande e rientrerà a Marina di Ragusa. Chi invece procede col percorso lungo ripartirà da Scicli in direzione Piano Ceci e continuerà fino a incrociare la statale SS115 e proseguire in direzione Ragusa Ibla, dove è prevista la seconda sosta alle ore 13 all’Auditorium San Vincenzo Ferreri; si riparte poi per Ragusa superiore lungo Corso Mazzini, Corso Italia e Viale Europa; si procede per la strada dei “100 pozzi” fino a raggiungere il Castello di Donnafugata dove verrà messo un timbro di controllo. L’itinerario continuerà in direzione di Santacroce Camerina, attraversando Punta Secca e Casuzze, per poi rientrare alle 16:30 a Piazza Scalo trapanese a Marina di Ragusa con successiva premiazione e pasta party alle ore 17.

La Barocca Ciclostorica Iblea nasce dall’idea di un gruppo di amici appassionati di ciclismo e del loro territorio, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità, che pensano così di esaltare e far conoscere percorrendolo in sella a biciclette d’epoca, dando la possibilità di ammirare luoghi che nei secoli hanno ispirato artisti e poeti e che ancora oggi sono scelti come sfondo di produzioni cinematografiche e televisive.

Gli organizzatori Francesco Massari e Carmelo Rizza della a.s.d La Barocca ringraziano il Comune di Ragusa, di Scicli, di Santacroce Camerina e la regione Sicilia per l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

