La carica del play della Virtus: “Con Milazzo si sono visti enormi passi avanti. Ma Salerno è la squadra più in forma del momento”

La Virtus Ragusa ha guadagnato qualche giorno in più per prepararsi alla semifinale contro Salerno, dopo aver vinto la serie con Milazzo in due gare. Domenica, al PalaPadua, andrà in scena il primo atto della semifinale contro la Power Salerno. Il playmaker Andrea Epifani ha sottolineato l’importanza della vittoria contro Milazzo, evidenziando la solidità della squadra per tutti i 40 minuti, nonostante la difficoltà dei playoff e i tentativi di rimonta degli avversari. Epifani ha rimarcato come questa tenacia sia un segnale di crescita rispetto a qualche mese fa.

Le doti emotive e la determinazione mostrate dalla squadra di coach Recupido saranno cruciali anche per Gara-1 contro Salerno, una partita che potrebbe indirizzare l’intera serie. Nei precedenti stagionali con Salerno, la Virtus ha ottenuto una vittoria al PalaPadua e una sconfitta in trasferta. Ragusa ha concluso il girone al secondo posto, davanti ai campani che, nei quarti di finale, hanno eliminato la Viola Reggio Calabria in due partite.

Epifani ha riconosciuto la forma eccellente di Salerno, sottolineando la loro capacità di aiutarsi reciprocamente e coinvolgere tutti i giocatori in campo. Per affrontare al meglio questa sfida, la Virtus dovrà sfruttare il fattore campo e spera in un forte sostegno da parte del pubblico. L’obiettivo è creare un’atmosfera vibrante al palazzetto, con i tifosi pronti a supportare la squadra indossando le maglie di Donkey.

La Virtus Ragusa è consapevole dell’importanza di Gara-1 e si sta preparando intensamente per affrontare una delle squadre più in forma del momento, con la speranza di continuare il cammino verso la finale.

