L’Asd Free Ball Ragusa vola in finale play-off

La semifinale play-off di Prima Divisione ha visto l’Asd Free Ball Ragusa trionfare in una sfida intensa e combattuta contro la Free Volley Vittoria, dimostrando la maturità e la versatilità del gruppo guidato dai coach Migliore e Bottone. La vittoria per 3 a 0 nella gara di ritorno, dopo il successo dell’andata, conferma la solidità e la crescita della squadra iblea, pronta ora ad affrontare la fase finale della stagione.

Coach Massimiliano Migliore ha espresso soddisfazione per la prestazione della sua squadra, sottolineando l’importanza di aver potuto sperimentare diverse soluzioni tattiche utili per le prossime sfide. “È stata davvero una bella partita, anche perché ci ha consentito di provare tante soluzioni diverse, che ci torneranno utili per le prossime sfide. Abbiamo vinto e ora, al termine di una stagione faticosa ma ricca di soddisfazioni, ci giochiamo il passaggio di categoria contro una compagine, Augusta, che è stata capace di metterci in difficoltà tutte le volte che l’abbiamo affrontata. Primo round, giovedì, nella Palestra Pappalardo, in casa, con la certezza che, anche questa volta, ci faremo trovare pronti a dare il massimo, come abbiamo sempre fatto nel corso dell’intera stagione”.

L’Asd Free Ball Ragusa, dunque, si prepara ad affrontare Augusta nella finale play-off, con l’obiettivo di concludere la stagione con un meritato passaggio di categoria. La prima sfida si terrà giovedì nella Palestra Pappalardo, dove la squadra iblea cercherà di capitalizzare il proprio momento positivo e continuare a mostrare le qualità che l’hanno portata fino a questo punto.

