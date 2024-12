Asd Free Ball Ragusa, trasferta amara a Misterbianco

Asd Free Ball Ragusa sconfitta a Misterbianco. Sconfitta anche per l’Under 17. La partita contro Volley Misterbianco si è conclusa con una sconfitta per 3-1, nonostante un inizio promettente per la compagine iblea. Il primo set ha mostrato una squadra determinata, capace di indirizzare la sfida su binari favorevoli grazie a coraggio, forza e carattere. Gli avversari, però, sono riusciti a ribaltare l’andamento della gara, sfruttando i punti deboli emersi durante i set successivi.

Coach Massimiliano Migliore ha commentato così la sconfitta:

“Un vero peccato. Anche perché avevamo iniziato benissimo. Purtroppo i nostri avversari di giornata, dopo che eravamo stati bravi a far valere i nostri punti di forza, sono riusciti a incidere nei nostri punti deboli determinando la nostra sconfitta finale.”

L’analisi dell’allenatore evidenzia la necessità di migliorare la gestione delle difficoltà emerse nel corso della partita. Tuttavia, Migliore si mostra fiducioso per il futuro:

“L’importante ora, come già avvenuto in questa stagione, è resettare e ripartire, già dalla prossima contro Volley Valley Catania, più forti di prima.”

Settore giovanile: L’esperienza al centro del percorso

Anche la squadra Under 17 ha subito una sconfitta contro Gabbiano Pozzallo, con un punteggio di 3-1. Nonostante il risultato, il focus del settore giovanile rimane sulla crescita e sull’esperienza formativa dei giovani atleti.

Coach Migliore ha sottolineato:

“Il nostro obiettivo principale è far vivere, ai nostri ragazzi, un’esperienza unica. È doveroso ricordare che la nostra squadra ha l’età media tra le più giovani del campionato. La crescita del nostro vivaio è la priorità assoluta del nostro percorso come società al servizio dei nostri giovani, al di là dei risultati sul campo.”

Prospettive future

Entrambe le squadre mostrano segnali di crescita, sia tecnica che mentale. La sfida imminente contro Volley Valley Catania rappresenta un’opportunità per il riscatto e per consolidare le lezioni apprese. Sul fronte giovanile, l’impegno verso lo sviluppo del vivaio continuerà a essere il fulcro della filosofia della società.

