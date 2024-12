Orazio Spadaro, sciclitano, e Gaia Ronzoni dell’Emilia Romagna sono vice campioni del mondo per la categoria Rising Stars Danze Standard

Le gare si sono svolte nei giorni scorsi nella Repubblica di San Marino con il Campionato del Mondo che ha visto il meglio della danza. “Abbiamo raggiunto un traguardo importante per la nostra carriera ed è sempre un onore rappresentare la nostra nazione in competizioni di questo livello – hanno affermato i due vincitori della medaglia d’argento parlando alla stampa – vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine alle persone senza le quali non avremmo mai potuto raggiungere questo risultato. E cioè i nostri coaches Benedetto Ferruggia e Claudia Koehler, Giuliano Nironi e Simonetta Vecchi.

Un grazie speciale a Davide e Olga Cacciari insieme a Fabio Bosco e Marina Ferrari per aver ricreato il vero mondo della danza, dove tutti i migliori ballerini al mondo sognano di vivere, è per noi un privilegio farne parte. Un grande ringraziamento agli organizzatori della competizione: San Marino Welcome per l’ottimo lavoro svolto nell’organizzazione di questo bellissimo Campionato Mondiale. Ultimi, ma non per importanza, grazie di cuore ai nostri genitori, che ci hanno sostenuto dal primo giorno e a tutti i nostri allievi e amici che hanno tifato per noi come mai prima”. Il secondo posto al Campionato mondiale arriva dopo la terza posizione che avevano raggiunto lo scorso anno in Austria. Due ballerini di valore: Gaia Ronzoni è di Trinità di Canossa in provincia di Reggio Emilia, Orazio Spadaro è nato e cresciuto a Sampieri, frazione di Scicli.

