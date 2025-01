Orazio Spadaro, sciclitano, e Gaia Ronzoni dell’Emilia Romagna portabandiera di Malta domenica all’Universal Championship di Mantova

I due ballerini sono vice campioni del mondo per la categoria Rising Stars Danze Standard dopo aver gareggiato nello scorso mese di dicembre nella Repubblica di San Marino per il Campionato del Mondo. Vittorie dietro vittorie sono servite al duo Orazio Spadaro e Gaia Rozoni a farsi notare in tutto il mondo. E’ da quei che la nazione di Malta ha scelto i due atleti per rappresentarla a livello internazionale. Domenica saranno a Mantona, rappresentando la bandiera maltese, per disputare l’Universal Championship.

La coppia di ballerini avevano vinto la medaglia d’argento al Campionato internazionale che si è disputato nella Repubblica di San Marino. Allenati dai coaches Benedetto Ferruggia e Claudia Koehler, Giuliano Nironi e Simonetta Vecchi. “Un grazie speciale a Davide e Olga Cacciari insieme a Fabio Bosco e Marina Ferrari per aver ricreato il vero mondo della danza, dove tutti i migliori ballerini al mondo sognano di vivere, è per noi un privilegio farne parte avevano detto Orazio Spadaro e Gaia Ronzoni – un grazie di cuore ai nostri genitori che ci hanno sostenuto dal primo giorno e a tutti i nostri allievi e amici che tifano per noi. Già prima del secondo posto al Campionato mondiale di San Marino i due ballerini erano arrivati l’anno precedente in terza posizione in Austria. Da nord a sud l’incontro fra questi due campioni, Gaia Ronzoni è di Trinità di Canossa in provincia di Reggio Emilia mentre Orazio Spadaro è nato e cresciuto a Sampieri, frazione di Scicli. Ora vestono i colori dell’isola di Malta e porteranno in alto il loro valore.

