Medaglia di Bronzo al “World championship Ido 24” per la ragusana Sveva Martorina

Un 2024 straordinario per la ragusana Sveva di Sveva, che si conferma un talento eccezionale nel panorama della danza sportiva internazionale.

Vice Campionessa Italiana nella disciplina “Latin Show” e medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali IDO a Skopje, Sveva ha dimostrato una determinazione e un talento che l’hanno portata a competere e brillare tra i migliori al mondo. A completare questo anno di trionfi, i podi ottenuti ai Campionati Assoluti di Riccione a febbraio, con un argento che l’ha inserita nel prestigioso Il Club Azzurro Italiano, e ai Campionati Italiani di Rimini, consolidano il suo percorso di successi.

La prestazione mondiale non solo l’ha vista sul podio individuale, ma anche in finale con il gruppo Latin Fire, piazzandosi al quinto posto: un risultato che premia non solo l’impegno individuale, ma anche il lavoro di squadra e la qualità della formazione ricevuta.

Un ringraziamento speciale va ai maestri Giuseppe Cassibba e Testi di Jessica Malandrino della scuola Stelle Speciali Ballando di Comiso, che con passione e competenza hanno accompagnato Sveva e il team verso traguardi così prestigiosi.

