Prestigioso traguardo per Sveva, ballerina di Ragusa: oro ai Campionati Italiani di Danza Sportiva

Un nuovo importante riconoscimento per Sveva Martorina, ballerina di Ragusa, che il 13 febbraio 2025 ha conquistato la Medaglia d’Oro nella gara italiana più prestigiosa della stagione per gli atleti della danza sportiva, tenutasi al Play Hall di Riccione.

Sveva ha trionfato nella disciplina “Latin Show” Over 17 AS (Classe Internazionale), ottenendo il titolo di Campionessa Italiana Assoluta 2025. Questo successo le garantisce non solo la partecipazione di diritto ai prossimi Campionati Mondiali, ma anche l’invito, per il secondo anno consecutivo, al Salone d’Onore del CONI, in occasione della Cerimonia di presentazione dei campioni italiani.

La ballerina è seguita dai maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandino della scuola Special Stars Dancing di Comiso, che con la loro guida hanno contribuito a portarla a questo importante traguardo.

