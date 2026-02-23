Volley Modica, impresa al Palarizza: rimonta epica contro Gioia del Colle

Impresa straordinaria dell’Avimec Modica che al PalaRizza firma una rimonta da incorniciare contro la quotata Gioia del Colle. Sotto di due set, i ragazzi di coach Enzo Distefano trovano energie fisiche e mentali per ribaltare una gara che sembrava compromessa, imponendosi 3-2 dopo oltre due ore di battaglia (21/25, 20/25, 25/21, 25/16, 15/10).

Due punti pesantissimi in chiave classifica e terzo successo consecutivo che conferma la crescita del gruppo modicano.

Avvio in salita: Gioia del Colle parte forte

L’inizio è tutto di marca pugliese. I “Galletti” soffrono in battuta e faticano a leggere il gioco ospite. Gioia scappa subito (5/8), mantiene il vantaggio (13/16) e chiude il primo parziale 21/25 dopo 26 minuti.

Nel secondo set la musica non cambia: Gioia allunga (3/8), controlla il ritmo e nonostante i time out di Distefano chiude 20/25 portandosi sul 2-0. Il match sembra indirizzato verso la “corazzata” pugliese.

La svolta: Modica cambia volto

Al rientro in campo l’Avimec Modica mostra carattere. L’equilibrio regge fino al 7/8, poi Gioia prova l’allungo (10/13), ma i biancoazzurri restano agganciati e piazzano un break decisivo.

Il PalaRizza si scalda, il muro modicano cresce e sul 24/21 è Chillemi a chiudere il terzo set (25/21), riaprendo completamente la partita.

Dominio biancoazzurro nel quarto set

La rimonta prende corpo nel quarto parziale. Modica parte forte (4/1), il muro diventa invalicabile e l’attacco trova continuità. Gioia prova a rientrare (15/10), ma i padroni di casa controllano fino al 25/16 firmato da Mariano.

Il pubblico è una bolgia: si va al tie break.

Tie break da grande squadra

Nel set decisivo l’Avimec Modica mostra maturità e sangue freddo. Dopo il 4/4 iniziale, i biancoazzurri piazzano un break di tre punti (7/4), cambiano campo sull’8/4 e allungano fino all’11/5.

Gioia tenta l’ultimo assalto, ma Modica mantiene il controllo (14/10) e chiude al primo match point con Mariano per il definitivo 15/10.

È festa grande al PalaRizza.

Le parole dei protagonisti

Coach Enzo Distefano

“Sapevamo il valore di Gioia del Colle, costruita per il salto di categoria. Nei primi due set la loro pallavolo è stata quasi illeggibile, ma dal terzo set in poi abbiamo dimostrato carattere. Questo è un gruppo su cui posso contare sempre. È una vittoria corale, nata nelle difficoltà.”

Checco Barretta, 18 punti

Tra i migliori in campo Checco Barretta, autore di 18 punti fondamentali nella rimonta.

“Abbiamo iniziato scarichi, sbagliando molto in battuta. Dal terzo set abbiamo forzato il servizio e fatto più break. È lì che abbiamo vinto la partita. Siamo un roster completo, tutti pronti a dare una mano. Questa è una vittoria di squadra.”

Una vittoria che vale doppio

Oltre ai due punti, Modica manda un segnale forte al campionato: sotto pressione, contro una delle squadre più attrezzate, il gruppo ha saputo reagire con qualità tecnica e solidità mentale.

Il PalaRizza si conferma fortino e il pubblico modicano, oggi più che mai caloroso, ha risposto colpo su colpo ai rumorosi supporters pugliesi.

La corsa continua. E adesso Modica fa davvero paura.

© Riproduzione riservata