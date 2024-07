Volley Modica: il centrale Massimiliano Matani sposa il progetto e sceglie il sestetto della Contea

L’Avimecc Volley Modica ha ufficialmente annunciato l’acquisto del centrale Massimiliano Matani, classe 2002, proveniente da Imperia. Matani, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza in due campionati di Serie A3 con le squadre di Casarano e Lecce. L’accordo raggiunto con il giocatore rappresenta un importante colpo di mercato per la società modicana.

Antonio Amore, vice presidente del club, ha espresso soddisfazione per l’arrivo di Matani, sottolineando l’entusiasmo per le potenzialità del giovane atleta. Amore ha spiegato che la decisione di puntare su Matani è stata dettata dalle sue performance promettenti, soprattutto durante la stagione trascorsa a Casarano. Il vice presidente ha evidenziato l’importanza di integrare giovani talenti nel roster, mantenendo però un solido nucleo di giocatori esperti, per garantire una continua crescita della squadra.

Matani, alto 195 cm e dotato di un braccio potente, sarà una risorsa preziosa per migliorare l’efficacia del muro della Volley Modica. Il giocatore ha espresso grande entusiasmo per il progetto della società e la qualità dell’ambiente, influenzato anche dai positivi feedback ricevuti dal suo amico e compagno di squadra Daniele Buzzi.

Il neo-acquisto ha dichiarato di essere pronto a dare il massimo per la squadra e di essere impaziente di iniziare la stagione sotto la guida di coach Enzo Distefano, con il quale ha già instaurato una buona intesa. Matani ha ribadito il suo impegno nel dimostrare la fiducia accordatagli e nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi stagionali, invitando i tifosi a sostenere la squadra al “PalaRizza”.

In sintesi, l’acquisto di Massimiliano Matani rappresenta una mossa strategica per l’Avimecc Volley Modica, che mira a rafforzare la squadra con giovani talenti capaci di crescere e migliorare sotto la guida esperta dello staff tecnico.

