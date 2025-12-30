Volley Modica, finita la pausa: al PalaRizza arriva Campobasso per un test di maturità

Archiviata la breve pausa natalizia, l’Avimec Modica è tornata a lavorare a pieno ritmo per preparare uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di 2026. Dopo cinque giorni di riposo concessi da coach Enzo Distefano, il gruppo biancoazzurro è rientrato in palestra già da domenica, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per la sfida casalinga contro la EnergyTime Campobasso, in programma domenica al “PalaRizza” con fischio d’inizio alle ore 16.

Il match, valido per la prima giornata di ritorno del girone Blu del campionato di Serie A3, rappresenta un banco di prova significativo per i modicani, reduci dalla convincente vittoria esterna sul campo di Napoli. Un successo che ha rilanciato entusiasmo e ambizioni, consentendo all’Avimec di consolidare la sesta posizione in classifica e di guardare con maggiore fiducia alla seconda parte della stagione.

Di fronte ci sarà una Campobasso di alto profilo, formazione che ha chiuso il girone d’andata al terzo posto e che ha conquistato l’accesso alla fase finale della Coppa Italia di categoria. I molisani arriveranno a Modica con l’obiettivo di strappare punti pesanti, consapevoli della qualità del proprio organico e dell’importanza del match in chiave playoff.

Ma il PalaRizza, nelle ultime settimane, si è confermato un campo tutt’altro che semplice per gli avversari. L’Avimec Modica ha mostrato crescita, carattere e una rinnovata solidità, dimostrando di poter competere anche contro squadre di rango in un girone estremamente equilibrato, dove non esistono formazioni materasso e ogni partita può riservare sorprese.

Coach Distefano e il suo staff hanno chiesto massima concentrazione sin dal primo allenamento post-feste, lavorando soprattutto sull’aspetto mentale. Il ricordo della gara d’andata è ancora vivo: allora Modica, avanti di due set, pagò un calo di attenzione che permise a Campobasso di ribaltare il punteggio e imporsi al tie break. Un episodio che rappresenta oggi una motivazione in più per affrontare la sfida con determinazione e continuità.

© Riproduzione riservata