Volley Modica, è l’ora del debutto: domenica al “PalaRizza” arriva Reggio Calabria

L’Avimecc Modica è pronta per l’inizio del sesto campionato consecutivo di Serie A3. Domenica prossima, infatti, la squadra allenata da coach Enzo Distefano debutterà contro la SportSpecialist Reggio Calabria al “PalaRizza”, dando il via a una nuova avventura nella Terza Serie. Il match contro la neopromossa reggina sarà una sfida importante e insidiosa, soprattutto considerando che i biancoazzurri hanno già affrontato la squadra calabrese in una partita di preseason, ma il clima agonistico sarà completamente diverso.

Coach Enzo Distefano si dice entusiasta dell’imminente inizio del campionato, dopo sette settimane di intensa preparazione. Sottolinea l’importanza di non sottovalutare l’avversario, malgrado sia una neopromossa, e mette in evidenza il livello tecnico sempre più alto del girone Blu di Serie A3. Con l’innesto del talentuoso e esperto Padura Diaz, l’Avimecc Modica punta a ben figurare in una stagione che si preannuncia competitiva.

Il capitano Stefano Chillemi, condividendo l’entusiasmo, conferma che la squadra si è preparata duramente e si sta amalgamando bene. Sottolinea inoltre il valore di avere un gruppo giovane ma di qualità, pronto a dare il massimo per iniziare bene il campionato. Chillemi invita i tifosi a sostenere la squadra sin da subito, riconoscendo l’importanza del loro supporto nelle gare casalinghe. Il capitano conclude con un sogno nel cassetto, un obiettivo personale che tiene segreto, ma che spera di coltivare durante la stagione insieme ai suoi compagni.

L’Avimecc Modica è quindi pronta per affrontare le sfide di questo nuovo campionato e mira a partire con il piede giusto domenica, contando sul sostegno dei suoi tifosi al “PalaRizza”.

