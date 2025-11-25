Volley Modica, è il momento della verità: tre ko e bisogno di riscatto a Sabaudia

Riprendono oggi gli allenamenti dell’Avimec Modica, che dopo il giorno di riposo torna in palestra per preparare la delicatissima trasferta sul campo della Viridex Sabaudia. Una gara che può già segnare il primo spartiacque della stagione, dopo tre sconfitte consecutive che hanno rallentato il cammino dei biancoazzurri in Serie A3.

Confronto interno dopo il ko con Lecce: “Analisi lucida e soluzioni immediate”

Prima di iniziare la seduta tecnica, squadra e staff si sono riuniti per analizzare il ko contro Lecce, individuando criticità e possibili soluzioni per invertire la rotta nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è chiaro: cambiare marcia in un campionato che non concede pause né cali di concentrazione.

Distefano non fa sconti: “Umiltà, lavoro e reazione immediata”

Parole nette quelle di coach Distefano nel post-gara di domenica, quando il tecnico ha chiesto apertamente un “bagno di umiltà” all’intero ambiente, richiamando la squadra a una reazione forte, “prima da uomini e poi da giocatori”.

Contro Lecce, infatti, Modica ha mostrato limiti che richiedono un lavoro mirato: gestione dei momenti chiave, continuità mentale, precisione nelle fasi decisive.

Modica vuole rialzarsi: “Momento difficile, ma nessuno si tira indietro”

In casa biancoazzurra c’è consapevolezza del periodo complicato, ma altrettanta determinazione nel volerlo superare. Giocatori e staff credono nel percorso e sono pronti a rimettersi al lavoro con energia rinnovata.

“Il campionato è lungo, ma è il momento di invertire la rotta” è il messaggio condiviso dal gruppo. La Serie A3 è molto competitiva: niente drammi, ma serve concentrazione massima, lavoro settimanale mirato e correzione degli errori per ritrovare fiducia, ritmo e identità.

Sabaudia nel mirino: gara insidiosa, ma può essere la scintilla

La trasferta contro la Viridex Sabaudia è complicata, ma allo stesso tempo può diventare la partita giusta per far scattare la svolta mentale e tecnica che Modica cerca. Una prova di maturità, di carattere e di orgoglio.

