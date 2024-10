Volley Modica: domenica al “PalaRizza” allenamento congiunto con Bronte

Dopo la sconfitta casalinga contro Reggio Calabria nell’esordio del campionato di Serie A3, l’Avimecc Modica affronterà un turno di riposo nella seconda giornata. I “Galletti” torneranno in campo il 27 ottobre, quando saranno ospiti della Gaia Energy Napoli al PalaSiani, una trasferta che si preannuncia difficile. Durante questa pausa, la squadra continuerà a lavorare intensamente per migliorare la prestazione e affrontare al meglio la trasferta partenopea.

Il coach Enzo Distefano ha riconosciuto che la gara contro Reggio Calabria non è andata come previsto, soprattutto a causa della maggiore aggressività degli avversari, specialmente in battuta. Tuttavia, nonostante l’infortunio di Lorenzo Cavasin, la squadra non si è demoralizzata e ha analizzato gli aspetti che non hanno funzionato, con l’obiettivo di migliorare in vista di Napoli.

Durante il turno di riposo, l’Avimecc Modica svolgerà un allenamento congiunto con il Ciclope Bronte, per mantenere il ritmo partita e testare il sistema di gioco. Padura Diaz sarà disponibile solo dalla gara del 2 novembre contro Ortona, ma la squadra punta a essere pronta e concentrata per il match contro Napoli, consapevole della qualità tecnica e delle individualità del roster partenopeo, oltre che della sfida rappresentata dall’atmosfera del “PalaSiani”.

Coach Distefano ha sottolineato l’importanza di migliorare l’approccio alla gara, affrontandola con la giusta determinazione e cattiveria agonistica, consapevole delle difficoltà che li attendono in Campania.

© Riproduzione riservata