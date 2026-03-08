Voce di donna. La poesia di Giovanni Gulino

VOCE DI DONNA

Con l’arrivo della primavera

si ridesta natura, tu fiorisci

allo sbocciar del sole.

Poggiata sul cuscino

in mano un bicchiere

di vino, tiriamo a far mattino.

Sognanti sono i tuoi occhi

le palpebre distese, le mani tue

tese a sfiorar le mie.

Ascolto la tua voce,

che flebile mi dice

il tuo viso sorride

ad un fulmineo sguardo.

Inebriati dai colori

della primavera,

camminiamo per la via.

Due destini in una sola anima

che incarna

la tua voce di donna.

Rifiorisci come fiore

rigoglioso conservandone la luce,

le foglie, e la bellezza

del tuo fascino virtuoso.

Giovanni “Giovi” Gulino è un poeta originario di Marina di Ragusa, noto per la sua intensa attività culturale e di sensibilizzazione sui temi della disabilità. Affetto dalla nascita da tetraparesi spastica, che lo costringe sulla sedia a rotelle, ha trasformato la poesia in uno strumento di espressione e riscatto personale, affrontando nei suoi versi temi come dignità, fragilità umana, diritti e speranza. Tra le sue opere più conosciute c’è la raccolta “Frammenti di cuore, riflessioni di un aspirante poeta”, presentata anche alla Camera dei Deputati, che racconta una vita vissuta con sensibilità, coraggio e amore per le parole.

© Riproduzione riservata