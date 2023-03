Vivicittà di Ragusa. Prologo alla Casa Circondariale

Importante prologo al Vivicittà di Ragusa, che domenica vivrà la sua 38esima edizione nella città iblea come nelle altre decine di città italiane, con la classica partenza in contemporanea alle 10:30 data dai microfoni di Radio Rai. Anche quest’anno infatti Vivicittà ha avuto la sua appendice in alcune delle carceri italiane e Ragusa è stata una delle località coinvolte, con una bellissima manifestazione svoltasi presso la Casa Circondariale dove degli ospiti della struttura coadiuvati dalla Uisp Iblei e Asd No al doping Ragusa hanno dato il via a questa edizione del Vivicittà che si preannuncia stellare.

Saranno tantissimi i concorrenti che domenica affronteranno il classico circuito dei 3 Ponti di 3,3 km circa, da percorrere per 3 volte per giungere alla classica distanza del 10 km. I riscontri cronometrici ottenuti dai vari protagonisti saranno poi inseriti nella classica classifica finale a tempi compensati che decreterà il vincitore assoluto della kermesse. A iscrizioni chiuse si registrano oltre 300 partecipanti, compresi quelli che hanno aderito alla camminata ludico-motoria e alle prove giovanili.

La gara, intitolata alla memoria di Titta Tumino e con il patrocinio del Comune di Ragusa con in testa il Sindaco Peppe Cassì e l’assessore allo sport Eugenia Spada, avrà la sua partenza in Viale Tenente Lena, con ritrovo alle 8:30. Un grazie particolare alle aziende che hanno deciso di supportare l’evento, in particolare fornendo materiale per i ristori, come Ima frutta secca, Yblon birrificio siciliano, e Vini Mazza. Appuntamento a domenica, per essere parte di una festa nazionale.

Per informazioni: Asd No al Doping Ragusa, tel. 331.5785084, www.maratonadiragusa.com