Vivicittà 2025: Ragusa pronta alla sfida podistica tra sport, inclusione e sostenibilità. Ecco il percorso e i divieti

Domenica 6 aprile 2025, a partire dalle ore 10.30, Ragusa si unisce alle oltre 60 città in Italia e nel mondo che ospiteranno la nuova edizione del Vivicittà, la celebre corsa podistica targata UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). Un evento unico, che ogni anno promuove lo sport come diritto di tutti, sostenuto dal Patrocinio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e del Segretariato Sociale RAI.

La manifestazione, giunta alla sua edizione 2025, propone una gara di 10 km che si svolgerà in contemporanea, con partenza scandita dal segnale orario del GR1 e classifica compensata per tenere conto delle differenze altimetriche tra i vari percorsi.

Una corsa nel cuore della città

Anche Ragusa partecipa attivamente come sede ufficiale della gara competitiva, con una corsa su circuito cittadino di 3,3 km da ripetere tre volte, per un totale di 10 km. La partenza e l’arrivo sono previsti in Viale Tenente Lena, con premiazione intorno alle ore 12.00.

Il percorso toccherà luoghi iconici del centro cittadino come Piazza Libertà, Via Roma, Piazza San Giovanni, Palazzo Zacco e il Ponte Vecchio, offrendo agli atleti uno scenario suggestivo e ricco di storia.

In contemporanea alla prova competitiva, spazio anche alla “Family Run” di 7 km e ai camminatori, per una domenica all’insegna dello sport per tutti.

Gran Prix Ibleo Giovanile e partecipazione ampia

La tappa ragusana del Vivicittà varrà come seconda prova del Gran Prix Ibleo Giovanile di corsa su strada, con la previsione di oltre 200 giovani atleti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania, oltre ad altrettanti partecipanti nelle iniziative collaterali.

Modifiche al traffico e divieti

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha predisposto alcune misure straordinarie: sospensione temporanea del traffico lungo il percorso di gara, escluso il Ponte Giovanni XXIII, dove i partecipanti correranno in un corridoio transennato. Chiusura al transito veicolare sul Viale Ten. Lena (da Piazza Gramsci a Piazza Libertà) e su Viale del Fante (da Via Carducci a Piazza Libertà), dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree interessate, dalle ore 07.00 alle 13.00. Modifiche ai percorsi degli autobus urbani, che dalle 8.00 alle 13.00 seguiranno itinerari alternativi.

