Vittorio Fortunato potrebbe tornare dalla madre fra 4 mesi

Vi ricordate la triste vicenda di Vittorio Fortunato, il bambino chiamato così dopo essere stato ritrovato in via Saragat a Ragusa il 4 novembre 2020? Il bimbo, che oggi ha due anni e un altro nome, potrebbe tornare dalla madre fra circa 4 mesi. E’ questa la decisione del tribunale dei minori di Catania, con una ordinanza della Cassazione che ha confermato la revoca dello stato di adottabilità.

Ma sarà comunque un percorso lungo. Come viene spiegato in un servizio di Video Mediterraneo, il piccolo potrà tornare dalla madre naturale dopo una serie di colloqui e alla presenza di un’equipe di psicologi, supportato in questo percorso anche dai genitori adottivi che l’hanno curato e amato per due anni.

La madre naturale, come si ricorderà, era stata oggetto di numerose critiche da parte dell’opinione pubblica. Ma oggi, a differenza del 2020, è una donna diversa, le sue condizioni psicologiche sono migliorate dopo un lungo percorso terapeutico. E’ bene ricordare, che le varie sentenze del tribunale di Catania hanno stabilito che non fu la donna ad abbandonare il bambino, bensì il padre naturale, che inscenò il ritrovamento facendo finta che il bambino non fosse suo e che fosse stato trovato passando lì per caso. La messinscena, dunque, è stata successiva. La donna aveva partorito in casa e, come è stato ricostruito, aveva affidato il bimbo al padre affinchè lo portasse in ospedale, ma l’uomo, invece, lo portò davanti al suo esercizio commerciale e fece finta di averlo trovato per caso, facendo credere a tutti in un primo momento che il bambino non fosse suo.