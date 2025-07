Vittoria, uomo ferito in strada: si temeva un’aggressione familiare, la verità è ancora più inquietante

Si fa luce sul mistero del ferimento dell’albanese, condotto in ospedale a Vittoria e medicato per una profonda ferita al braccio. L’uomo era stato soccorso in strada in via Gaeta, dove era finito dopo essere sceso dalla sua auto. L’uomo, alla guida della vettura, aveva fatto solo qualche centinaio di metri. Era salito sull’auto in via La marmora, nei pressi dell’abitazione della sorella e del cognato. Si temeva che le ferite al braccio, molto profonde, potessero essersi verificate al termine di una lite familiare. La Polizia si era recata nella casa e aveva interrogato i due coniugi che avevano riferito che l’uomo si era ferito da solo con dei vetri. Sembrava una versione poco plausibile, si temeva una lite o un’aggressione e invece le indagini hanno appurato che quella era la verità.

Il responsabile dell’accaduto era proprio l’albanese, cioè la stessa vittima. L’uomo si era recato in casa della sorella e del cognato per chiedere dei soldi. Ma non li aveva ottenuti, i due avevano opposto un diniego. L’albanese dunque ha dato in escandescenze, ha aggredito i due minacciandoli e mandando in frantumi alcune vetrate e specchi. La ferita era proprio conseguenza di tutto questo: rompendo uno dei vetri si era ferito. A quel punto era andato via, era salito in auto, probabilmente nel tentativo di raggiungere l’ospedale. Ma in via Gaeta, poco distante dall’abitazione dei due parenti, era finito con l’auto su un marciapiede, era sceso e si era accasciato al suolo. A quel punto erano arrivati i soccorsi.

Nessun tentato omicidio, nessuna lite o aggressione, dunque, ma solo una brutta storia di degrado e di violenza. L’uomo probabilmente sarà denunciato a piede libero.

