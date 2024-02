Vittoria: trovato con un fucile detenuto illegalmente e droga. Arrestato

Aveva in casa un fucile calibro 12 detenuto illegamente, oltre a un certo quantitativo di droga. Un pregiudicato vittoriese di 24 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di detenzione illecita di arma comune da sparo con munizionamento e spaccio.

LA PERQUISIZIONE DEL MEZZO E DELLA CASA

L’uomo è stato fermato durante un posto di blocco mentre era alla guida di un fuoristrada. Alla vista degli agenti ha tentato di accelerare, ma è stato bloccato. Durante la perquisizione del mezzo sono stati trovati 17 grammi di cocaina nascosti in un borsello tra il sedile del conducente e il tunnel del cambio, insieme a materiale per il confezionamento della droga. Durante la perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta anche hashish, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio, e un fucile calibro 12 con munizioni, nascosti abilmente in una camera da letto.

Il ventiquattrenne è stato arrestato e condotto in carcere a Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

© Riproduzione riservata