Vittoria strafortunata: altra vincita da 2 milioni di euro

Non una, ma due. Due vincite milionarie a Vittoria. Dopo il tagliando fortunato di un milione di euro nella ricevitoria di Maria Eliana Busacca, in via Garibaldi, arriva la notizia di un secondo tagliando milionario.

Questa volta la vincita è di ben due milioni di euro con il tagliando “Nuovo 50X”. La vincita è avvenuta con un biglietto acquistato presso il Bar Spina, rivendita situata sulla strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, in direzione del cimitero comunale.

La notizia è stata diffusa dal sito Agimed.it

La notizia è stata diffusa dal sito Agimed.it, agenzia di stampa nazionale del mercato dei giochi. Anche se a Vittoria manca ancora la comunicazione ufficiale, la notizia della doppia vincita milionaria ha già fatto il giro della città.

“Il “Nuovo 50X” – spiegano – è uno dei Gratta e Vinci più apprezzati dai giocatori, grazie alla possibilità di vincere premi significativi”.

Ovviamente, come nel caso della vincita della ricevitoria di via Garibaldi, il nome del vincitore o della vincitrice è sconosciuto. La prima vincita da un milione di euro sarebbe stata incassata il 27 agosto, la seconda qualche giorno dopo, forse già il 28 agosto.

Le due rivendite non sono distanti l’una dall’altra, entrambe situate nella parte bassa della città, in direzione di Scoglitti e santa Croce Camerina. Si tratta di rivendite frequentate sia da clienti locali, sia da avventori occasionali, che transitano lungo le vie di accesso alla città per chi proviene da Scoglitti e dalle altre località balneari.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata