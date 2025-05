Casa liberata in 24 ore: applicato per la prima volta in provincia il nuovo decreto anti-occupazioni a Ispica

La Polizia di Stato ha restituito a un’anziana signora la propria abitazione, occupata abusivamente da cinque cittadini tunisini, in quella che rappresenta la prima applicazione in provincia di Ragusa della nuova procedura di sgombero introdotta dal “pacchetto sicurezza”, entrato in vigore lo scorso 12 aprile.

L’intervento è avvenuto a seguito della denuncia della legittima proprietaria, che ha segnalato la presenza di estranei all’interno della propria casa. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, dopo specifici servizi di osservazione, sono intervenuti trovando quattro stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale, ospitati da un connazionale che si era già impossessato dell’immobile in modo fraudolento.

La nuova norma, contenuta nel decreto sicurezza, prevede una procedura d’urgenza: in caso di occupazione senza titolo di un’abitazione destinata a domicilio altrui e qualora si tratti dell’unica casa disponibile per il proprietario, la polizia può intimare il rilascio immediato dell’immobile. Tutte le operazioni si svolgono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che successivamente chiede la convalida degli atti al giudice per le indagini preliminari.

In questo caso, gli occupanti hanno abbandonato spontaneamente l’immobile alla richiesta degli agenti e sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Ragusa. La normativa prevede pene fino a 7 anni di reclusione.

La proprietaria, visibilmente commossa, ha potuto rientrare in possesso della propria casa.

