Vittoria: si presenta il libro di Francesco Maria Cataldo “La pineta di ricordi”

Musicista e poeta. Dedito alla musica, ma soprattutto alla ricerca musicale. Francesco Maria Cataldo, musicista eclettico, dedito alla musica antica e barocca, presenta a Vittoria il suo primo libro, “La pineta di ricordi”. Si tratta di una silloge in cui il giovane musicista vittoriese racconta le sue emozioni e la sua vita. A presentare il libro sarà la professoressa Lidia ferrigno, mentre l’attrice Tiziana Bellassai accompagnerà la presentazione con le sue letture.

Il pomeriggio letterario è stato organizzato da alcune associazioni e Club service di Vittoria: Museo Enologos, Centro Studi Angelo Campanella, associazione Aps “Per andare oltre”, Soroptimist, Kiwanis Club Camarina, Fidapa, Apt Prevenzione Tumori, associazione “Il Filo di seta – Sportello Ascolto Donna”, Pro Loco di Vittoria, Italia Nostra, associazione Atea Cultura è Vita. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre, alle ore 18, nella Sala delle Capriate “Gianni Molè”. Saranno presenti il sindaco Francesco Aiello e l’assessore alla Cultura, Paolo Monello.

Un viaggio terapeutico per l’anima

L’autore definisce il libro appena pubblicato (edizione Del Faro) “un viaggio terapeutico per l’anima”. “Alla base di questo libro – racconta Francesco Maria Cataldo – penso ci sia la necessità di guardarsi dentro in maniera diversa, più profonda, quasi in maniera terapeutica. C’è una quantità di immagini e di fotografie che mi portavo dentro da tanto tempo e che avevano bisogno di trovare spazio in modo differente. La poesia è stata per me una compagna silente e necessaria, presente in tutti i momenti della mia vita, qualcosa di cui non posso più fare a meno. Scrivere è stato un pretesto per riscoprire, e dunque ripercorrere, qualcosa che avevo accantonato e preservato dalle ingiustizie del tempo. La poesia mi ha risvegliato dal torpore emotivo tipico dei nostri tempi, relegandomi al ruolo di pescatore di ricordi e con forza connettendomi ad essi”.