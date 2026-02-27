Vittoria, scoperto mini arsenale in casa: arrestato 23enne

Un vero e proprio arsenale nascosto in casa, nel cuore del centro storico di Vittoria. È il bilancio di un’operazione condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno arrestato un 23enne del posto con le accuse di detenzione illegale di armi, munizioni e ricettazione.

La scoperta nel centro storico

Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane due pistole calibro 9 di libera vendita che, sebbene risultate inoffensive, presentavano segni di tentata manomissione attraverso la foratura della canna. Nell’abitazione era custodito anche un fucile da caccia calibro 12, doppietta marca Beretta, perfettamente funzionante, insieme a numerose cartucce e bossoli di vario calibro e marca.

Un ritrovamento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro dell’intero materiale, ora al vaglio per accertamenti tecnici e balistici volti a verificare eventuali utilizzi in contesti criminosi.

Fucile rubato a Comiso

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di accertare che il fucile era oggetto di furto denunciato il 10 luglio 2025 presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso. Per questo motivo al 23enne è stata contestata anche la ricettazione.

La presenza di armi e munizioni in un’abitazione del centro cittadino riaccende l’attenzione sul fenomeno della detenzione illegale e sulla necessità di controlli costanti per prevenire episodi di violenza.

Arresto e trasferimento in carcere

Considerata la flagranza delle violazioni, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

