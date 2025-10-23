Vittoria, rissa in via Cavour. Vinciguerra: “Serve un piano speciale per il centro storico”

Rissa tra immigrati in via Cavour. Un gruppo di giovani sono venuti alle mani nella zona tra via Cavour e via Cacciatori delle Alpi, nei pressi di un bar.

Sono intervenuti i carabinieri per fermare i contendenti e per accertare le responsabilità. Pare che per fortuna non ci siano feriti gravi.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Alfredo Vinciguerra, pone l’accanto sulla situazione di degrado del centro storico e sul fenomeno dell’immigrazione che, in alcuni settori, crea seri problemi e mette a repentaglio la sicurezza urbana.

“Serve un piano speciale per il centro storico – afferma Vinciguerra – il degrado ed il progressivo abbandono dei nostri centri storici va fronteggiato in maniera organica, creando quei meccanismi che portino nuovamente le famiglie a vivere le città e questo è certamente competenza delle amministrazioni. Non lo dico come critica, ma come suggerimento, consapevole che anche io al posto del Sindaco sarei in difficoltà”.

Sono numerosi gli episodi di microcriminalità che si registrano a Vittoria, alcuni dei quali non denunciati. In via Cavour si sarebbero verificati anche delle rapine ai danni di persone che si erano recati a cena in uno dei ristoranti del centro storico.

Accade spesso che gruppi di immigrati si avvicinino alle persone che camminano per le strade o che stanno rincasando, chiedendo magari solo qualche soldo o una sigaretta, ma mettendo a repentaglio l’incolumità e la sicurezza

