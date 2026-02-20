Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Vittoria piange il professor Filippo Giarratana, docente universitario di grande valore
20 Feb 2026 09:51
La città di Vittoria è profondamente colpita dalla prematura scomparsa del professor Filippo Giarratana, venuto a mancare nella notte a Messina dopo aver affrontato con grande dignità una malattia che non gli ha lasciato scampo.
Veterinario e docente stimato all’Università degli Studi di Messina, Giarratana aveva costruito il suo percorso accademico con impegno e determinazione, fino a diventare professore nel settore dell’Ispezione degli alimenti di origine animale. La sua carriera è stata interamente dedicata alla ricerca, alla qualità e alla sicurezza alimentare, ambiti che ha portato avanti con competenza, rigore scientifico e profondo senso di responsabilità.
Ma oltre al brillante curriculum, ciò che più colpiva era il suo autentico attaccamento al lavoro e alle persone. Anche durante la fase più difficile della malattia, affrontata con riservatezza e coraggio, ha continuato a seguire studenti e progetti con passione, dimostrando un amore raro per la professione e un senso del dovere che andava oltre ogni difficoltà personale.
Oggi lascia la moglie e una figlia in tenera età, oltre ai genitori, ai fratelli e a una famiglia unita dal suo affetto. Lascia anche colleghi, studenti e amici che piangono non solo un professore stimato, ma un uomo serio, generoso e innamorato del proprio lavoro.
© Riproduzione riservata