Vittoria piange il professor Filippo Giarratana, docente universitario di grande valore

La città di Vittoria è profondamente colpita dalla prematura scomparsa del professor Filippo Giarratana, venuto a mancare nella notte a Messina dopo aver affrontato con grande dignità una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Veterinario e docente stimato all’Università degli Studi di Messina, Giarratana aveva costruito il suo percorso accademico con impegno e determinazione, fino a diventare professore nel settore dell’Ispezione degli alimenti di origine animale. La sua carriera è stata interamente dedicata alla ricerca, alla qualità e alla sicurezza alimentare, ambiti che ha portato avanti con competenza, rigore scientifico e profondo senso di responsabilità.

Ma oltre al brillante curriculum, ciò che più colpiva era il suo autentico attaccamento al lavoro e alle persone. Anche durante la fase più difficile della malattia, affrontata con riservatezza e coraggio, ha continuato a seguire studenti e progetti con passione, dimostrando un amore raro per la professione e un senso del dovere che andava oltre ogni difficoltà personale.

Oggi lascia la moglie e una figlia in tenera età, oltre ai genitori, ai fratelli e a una famiglia unita dal suo affetto. Lascia anche colleghi, studenti e amici che piangono non solo un professore stimato, ma un uomo serio, generoso e innamorato del proprio lavoro.

