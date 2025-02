Vittoria ottiene 10 milioni di euro dal FUA per riqualificazione e sviluppo urbano

Il Comune di Vittoria ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro dal FUA (Fondo Unico di Accreditamento), un contributo che rientra nella distribuzione di oltre 40 milioni di euro destinati ai comuni aderenti all’ex Agenda Urbana. L’annuncio è stato dato durante una riunione a Ragusa, in cui sono stati definiti gli interventi che beneficeranno di questi fondi.

Le risorse saranno impiegate per la riqualificazione e il restauro di importanti strutture e monumenti cittadini, con l’obiettivo di migliorare il patrimonio urbano e storico della città.

Le principali opere previste

Riqualificazione della Riviera Lanterna. Si tratta di un investimento di 3,5 milioni di euro per completare la riqualificazione della zona, comprendente anche il recupero di Piazza Cavour, il restauro della Delegazione di Scoglitti e la realizzazione di piste ciclabili sul lungomare.

Restauro del Teatro Comunale: in questo caso, è previsto un finanziamento di 2,3 milioni di euro per il recupero del prospetto esterno del Teatro Comunale, simbolo culturale della città.

Recupero dell’area dei Cappuccini: con 1,2 milioni di euro, verrà riqualificata l’area situata nella parte alta della Villa Comunale, valorizzando l’accesso alla Valle dell’Ippari e migliorando la fruibilità della riserva naturale attraverso percorsi restaurati.

Rinnovo del trasporto urbano: per incentivare la mobilità sostenibile, saranno acquistati 5-6 autobus elettrici, garantendo un servizio di trasporto pubblico urbano a emissioni zero.

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione dei fondi, sottolineando l’importanza di questi investimenti per la crescita e la trasformazione della città: “Questi interventi rappresentano solo una parte del nostro piano complessivo di sviluppo. Grazie ai fondi del FUA, possiamo avviare progetti strategici che miglioreranno la qualità della vita dei cittadini e renderanno Vittoria una città più attrattiva, sicura e sostenibile. Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio storico, potenziare i servizi pubblici e fare di Vittoria un modello di progresso per le future generazioni.”

