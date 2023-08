Vittoria, nominato il settimo assessore. È l’ex deputato Paolo Monello

Paolo Monello è il nuovo assessore della giunta vittoriese guidata da Francesco Aiello. Monello prende il posto di Filippo Foresti, che ricopriva anche la carica di vicesindaco e che si è dimesso il 5 giugno scorso.

Monello avrà le deleghe ai Beni e Attività Culturali, Studi Storici e Tradizioni Popolari, Archivi comunali Tutela del Lìberty. Aiello ha operato anche una redistribuzione delle deleghe assegnando la Pubblica Istruzione all’assessore Francesca Corbino.

Paolo Monello è il secondo assessore nominato dal sindaco Aiello nel corso della legislatura. In precedenza, 14 mesi fa, si era dimessa l’asse4ssore Katya Ferrara, di Scoglitti. Dopo alcuni mesi Aiello aveva nominato al suo posto Salvatore Avola, anch’egli di Scoglitti.

Il “lungo corso” di Paolo Monello

Paolo Monello, così come Salvatore Avola, era stato amministratore nel periodo in cui a guidare la città era il sindaco Giuseppe Nicosia.ma erano stati amministratori anche nel periodo precedente. Avola era stato assessore e vicesindaco nella giunta Aiello nel periodo tra il 1995 e il 2005. Monello era stato sindaco e poi deputato nazionale a cavallo tra gli anni 80 e 90.

Aiello dovrà anche nominare il nuovo vicesindaco, carica che deteneva Foresti e ha confermato gli altri assessori in carica.

Gli incarichi a Fabio Prelati e Alessandro Speranza

Inoltre a due consiglieri comunali, Fabio Prelati e Alessandro Speranza, sono state assegnate delle deleghe che permettono loro di collaborare con l’attività amministrativa. Prelati si occuperà di Sport, turismo, problematiche giovanili e movida, aree ludiche, ricreative e sportive, sarà referente per il Piano urbano per la mobilità sostenibile e per i progetti educativi sulla sicurezza stradale e la mobilità urbana.

Speranza coadiuverà il sindaco in materia di Agricoltura e Mercati, aree verdi comunali, compreso la villa comunale e il parco di Serra San Bartolo.