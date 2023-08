Vittoria: lotteria per la festa del Patrono senza vincitore. L’auto in premio andrà all’asta

Il vincitore della lotteria non si presenta e l’auto sorteggiata verrà messa all’asta. Accade a Vittoria. Il 19 agosto è scaduto il termine per il ritiro dell’autovettura Fiat 500 1.0 Hybrid, premio per il vincitore della lotteria organizzata dalla parrocchia di San Giovanni battista nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono della città che si sono svolti la prima domenica di luglio. Il sorteggio, come previsto, è stato effettuato il 16 luglio. Come da regolamento il vincitore avrebbe dovuto presentare entro un mese il tagliando “figlia” che dava diritto a ritirare il premio.

Nessuno si è presentato. Biglietto smarrito ?

Ma nessuno si è presentato. Il vincitore ha probabilmente smarrito il tagliando o non si è ricordato di averlo acquistato. Potrebbe trattarsi di un vittoriese, di un turista o di uno dei tanti emigrati che tornano in città per una festa da sempre molto attesa e partecipata.

Asta il 30 agosto

Scaduto il termine, l’auto sarà posta all’asta. L’asta è stata fissata per il 30 agosto 2023, alle ore 17 presso i locali della “Fondazione Lina Secolo” siti in via C. Alberto n. 69 a Vittoria (edificio attiguo alla basilica). Presenzieranno il parroco, don Salvatore Converso e i rappresentanti del comitato dei festeggiamenti patronali.