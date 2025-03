Vittoria e la lite di vicinato finita in rissa: botte da orbi e quattro arresti

Una rissa fra vicini di casa è finita con la denuncia e l’arresto di quattro persone. I carabinieri di Vittoria e Comiso, insieme alla polizia, sono intervenuti la sera del 21 marzo in seguito alla segnalazione di una violenta lite fra vicini di casa, poi degenerata in una rissa.

La denuncia e l’arresto di quattro persone



Giunti sul posto, i militari hanno identificato quattro persone coinvolte: un uomo di 59 anni originario di Niscemi ma residente a Vittoria, il figlio 37enne, e un’altra coppia composta da un 46enne e suo figlio di 22 anni, entrambi vittoriesi. La lite, scaturita per questioni di vicinato, si è trasformata rapidamente da un acceso diverbio verbale a uno scontro fisico, con calci e pugni. Le forze dell’ordine sono riuscite con difficoltà a separare i contendenti e a riportare la situazione alla calma. Sul posto è intervenuto anche un medico per fornire assistenza e successivamente le quattro persone coinvolte sono state condotte in caserma. Sono stati tutti denunciati per rissa aggravata e posti agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso.

