Vittoria, la Congregazione del Santissimo Crocifisso festeggia 380 anni

La Congregazione del Santissimo Crocifisso di Vittoria compie 380 anni. Venne fondata il 20 maggio 1644 dal sacerdote gesuita padre Luigi La Nuza, durante una missione a Vittoria. Erano passati appena 37 anni dalla fondazione della città ad opera della contessa Vittoria Colonna e Vittoria non era più un piccolo borgo di coloni, ma aveva già una sua struttura, i primi quartieri, le prime chiese (San Giovanni, San Biagio, San Vito, Trinità), si delineava il tessuto sociale e familiare che avrebbe sostenuto anche la sua storia futura.

La manifestazione al Teatro comunale e la concelebrazione eucaristica. Saranno presenti due vescovi

Per la ricorrenza si terrà domani 26 maggio una manifestazione al Teatro comunale. Parteciperanno i confrati della Congregazione, tutte le confraternite e arciconfraternite della diocesi (circa venti). Sono state invitate anche altre confraternite delle diocesi vicine di Noto, Siracusa, Caltagirone, Acireale intitolate anch’esse al Santissimo Crocifisso.

Il clou dei festeggiamenti si terrà al Teatro comunale a partire dalle 9. Saranno presenti il vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa e l’arcivescovo emerito di Piazza Armerina e Monreale, Michele Pennisi, che è anche assistente ecclesiastico nazionale della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia. I lavori saranno aperti dal vescovo la Placa e da Emanuele Martinez, attuale presidente e superiore della Congregazione vittoriese. Interverrà anche il sindaco Francesco Aiello e l’assessore Paolo Monello che terrà una relazione su “Il rivelo della Congregazione del SS. Crocifisso di Vittoria nel 1748”. Monello, storico e studioso dei fatti della città di Vittoria, ha ricostruito, attraverso i documenti d’archivio la storia della città e in essi ha trovato tracce e notizie importanti dei secoli precedenti. Interverranno anche il parroco di San Giovanni Battista don Salvatore Converso, direttore spirituale della Congregazione, don Giovanni Nobile, delegato vescovile per le confraternite della diocesi di Ragusa, Lia Coniglio, vicepresidente per il Sud Italia delle Confraternite d’Italia. La relazione centrale sarà tenuta dall’arcivescovo Pennisi sul tema “Confraternite: camminare insieme sulle orme di Cristo annunciando il Vangelo”. A moderare i lavori sarà Giuseppe Vona, presidente del coordinamento delle Confraternite della diocesi di Ragusa. È prevista la partecipazione di più di 200 persone.

Il presidente Martinez consegnerà a tutti i confrati del Santissimo Crocifisso un attestato di partecipazione e un altro attestato sarà consegnato a ciascuna delle confraternite ospiti presenti.

Alle 11,30, tutti i partecipanti indosseranno l’abito confraternale e in processione, con i propri stendardi o con i gonfaloni percorreranno il breve tragitto verso la Basilica di San Giovanni Battista, dove il vescovo La Placa presidierà la concelebrazione eucaristica, che sarà animata dalla Corale della basilica.

Seguirà il pranzo conviviale in un ristorante della zona.

La Congregazione del Santissimo Crocifisso: 33 professi e 35 novizi. Il presidente è Emanuele Martinez

La Congregazione del Santissimo Crocifisso è composta da 33 “professi” e da circa 35 “novizi”. Di recente, appena un mese fa, è morto uno dei confrati, il medico e consigliere comunale Giuseppe Cannizzo. Al suo posto, nelle prossime settimane, verrà integrato un altro confrate professo, poiché tale numero rimane fisso. È stato così stabilito perché 33 sono stati gli anni di vita di Gesù Cristo. Il numero dei novizi è invece variabile.

L’attuale presidente è Emanuele Martinez, “confrate” da 48 anni. Ha iniziato il suo mandato nel 2019. Prima di lui, a presiedere la Congregazione sono stati Vittorio Campo (ancora oggi membro del direttivo) ed Emanuele Ingrao.

