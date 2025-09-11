Vittoria, incidente sulla SS115: quattro auto coinvolte, due feriti, strada chiusa

Un incidente ha coinvolto quattro automobili lungo la Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, provocando la chiusura temporanea della carreggiata al km 291,300 in entrambe le direzioni, in località Vittoria. Sono due i feriti che, prontamente, sono stati condotti in ospedale.

Il sinistro, avvenuto nelle prime ore della mattina, ha costretto le autorità a istituire deviazioni temporanee sulla viabilità comunale tramite lo svincolo di Acate, al km 291,200, per consentire il transito ai veicoli in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’evento e nel ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

