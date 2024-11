Incidente mortale sulla Vittoria – Gela: morto ciclista

Incidente mortale, poco prima delle 19 ieri sera lungo la strada statale 115, nel tratto tra Vittoria e Gela, a circa 5 chilometri dall’abitato di Vittoria, in contrada Diligenza, non distante dalla ferrovia.

L’uomo, un marocchino di 46 anni, Ayaouy El Alami, è stato travolto da una Peugeot. L’autista non si è fermato e ha proseguito la sua marcia in direzione di Gela. Si è poi presentato alla caserma dei carabinieri riferendo di non essersi accorto di avere investito l’uomo. Ayyaouy è rimasto a terra privo di vita. All’arrivo dei soccorsi non si è potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata nell’obitorio del cimitero di Vittoria, Le indagini sono condotte dai carabinieri.

