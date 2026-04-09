Vittoria in corsa: tutti pronti per la ScoglittiRace 2026

Torna uno degli eventi sportivi più attesi della primavera siciliana: domenica 12 aprile 2026 si correrà la manifestazione “ScoglittiRace – 4^ Half Marathon – 10K – V Trofeo Pescamare”, organizzata dall’A.S.D. Athlon Kamarina con il patrocinio del Comune di Vittoria. L’evento, ormai appuntamento fisso nel calendario dei maratoneti e degli appassionati di running, richiamerà atleti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, trasformando per un’intera giornata il lungomare di Scoglitti in una suggestiva pista di atletica a cielo aperto.

Il percorso della gara si snoderà lungo tutta la fascia costiera, da Baia Dorica fino alla foce del fiume Ippari, offrendo ai partecipanti uno scenario unico tra profumo di mare e panorama della costa. La partenza e l’arrivo sono previsti in piazza Sorelle Arduino, punto simbolico della manifestazione che unisce sport, territorio e promozione turistica.

Secondo l’assessore alle Politiche dello Sport Fabio Prelati, “eventi come la ScoglittiRace dimostrano quanto lo sport sia uno straordinario strumento di aggregazione e crescita sociale. Questa manifestazione unisce benessere, partecipazione e promozione del nostro territorio, coinvolgendo atleti, famiglie e cittadini in una giornata di sport e condivisione. Il lungomare di Scoglitti si conferma come uno spazio aperto a tutti, dove lo sport incontra la bellezza del paesaggio”.

Anche il sindaco Francesco Aiello sottolinea l’importanza strategica dell’iniziativa per la città: “La ScoglittiRace è ormai un appuntamento identitario per il nostro territorio. Manifestazioni di questo livello contribuiscono a rafforzare l’immagine di Vittoria e di Scoglitti come luoghi dinamici, capaci di attrarre sportivi e visitatori. Sostenere lo sport significa investire nella qualità della vita, nella socialità e nella promozione turistica della comunità”.

Per garantire il regolare svolgimento della competizione e la sicurezza di atleti e pubblico, domenica 12 aprile 2026, a partire dalle ore 6, sarà vietata la sosta lungo tutto il lungomare interessato dal percorso di gara, da Baia Dorica al Faro e da Via Messina fino alla foce del fiume Ippari.

© Riproduzione riservata