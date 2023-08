Vittoria, Fiorellini nuovo vicesindaco

Giuseppe Fiorellini è il nuovo assessore della giunta guidata da Francesco Aiello. Fiorellini, 59 anni, è componente della giunta in quota ad Articolo 1 – Cento Passi. La lista che lo ha espresso non ha ottenuto, nelle recenti elezioni, il quorum necessario per l’ingresso in consiglio comunale.

Fiorellini prende il posto di Filippo Foresti, che si è dimesso due mesi fa. Foresti è espressione del Partito Democratico. Nella giunta Aiello detiene le deleghe alle Politiche del Lavoro, Bilancio e Tributi, Servizi Demografici, Urbanistica, Emergenza abitativa, Lotta alla povertà.

Ieri, invece, il sindaco aveva completato la giunta con la nomina di Paolo Monello quale assessore alla Cultura.

Il dirigente Basile si sposta a Ragusa

Nel frattempo, qualcosa cambia anche nell’organigramma amministrativo. Il dirigente Alessandro Basile, che regge il settore Bilancio e Finanze e l’Urbanistica, ha vinto un concorso e si sposterà al comune di Ragusa. A Ragusa sono numerosi i dirigenti provenienti da Vittoria.

Al suo posto, nel settore Bilancio, potrebbe essere indicato Giuseppe Sulsenti, che invece dopo tre anni a Ragusa, ha deciso di rientrare a Vittoria.