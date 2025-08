Vittoria, finalmente nuovi loculi cimiteriali: al via la prima utilizzazione dell’area attesa da anni

Dopo anni di attesa e richieste pressanti da parte dei cittadini, il Comune di Vittoria annuncia l’avvio della prima utilizzazione di una nuova area cimiteriale destinata alla realizzazione di loculi. Si tratta di un intervento strategico e atteso, pensato per rispondere in modo strutturale al crescente bisogno di spazi dedicati alla sepoltura nel territorio comunale.

In dettaglio, il progetto prevede la costruzione di 840 nuovi loculi, così suddivisi: 410 loculi saranno riservati al Comune, 430 loculi verranno destinati ai sodalizi locali, assegnati in base alle domande pervenute e in proporzione al numero di iscritti.

L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione e programmazione dei servizi cimiteriali, che punta a modernizzare la gestione del cimitero comunale e a garantire soluzioni a lungo termine.

Il primo cittadino ha anche annunciato il prossimo traguardo: l’ampliamento dell’intero cimitero comunale, con l’obiettivo di definire il nuovo progetto entro il 2025.

