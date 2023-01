Vittoria: extracomunitario, senza permesso di soggiorno, arrestato per droga

Durante un controllo del territorio volto a prevenire e reprimere lo spaccio di droga nel comune di Vittoria, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha arrestato un cittadino extracomunitario di 27 anni con precedenti per reati contro il patrimonio e relativi allo stupefacenti, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un passaggio di una pattuglia del Commissariato in Piazza D. Manin, veniva notato un soggetto che mostrava droga all’altro mentre quest’ultimo tirava fuori una banconota da 10 euro. I due si sono dati alla fuga alla vista della pattuglia ma gli agenti hanno subito bloccato e perquisito lo spacciatore, trovando droga, un coltello a serramanico e banconote di piccolo taglio.

Successivi accertamenti hanno rivelato che l’uomo era entrato illegalmente in Italia e non aveva il permesso di soggiorno. L’uomo è stato portato presso gli uffici del Commissariato e poi sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’autorità giudiziaria.