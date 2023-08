Vittoria e Scoglitti “Punto, a capo”, il progetto politico promosso da Gianfranco Fidone

Il progetto Acate approda a Vittoria. L’iniziativa politica promossa dall’attuale sindaco, Gianfranco Fidone, che ha condotto due mesi fa alla sua elezione a sindaco di Acate, trova sponda anche a Vittoria e Scoglitti.

Sul solco del progetto civico acatese, nasce anche a Vittoria e Scoglitti il gruppo “Punto, a capo” che si costituisce con un direttivo composto da Antonio Prelati, Biagio Cirica e Toti Miccoli.

Ma anche alcuni consiglieri comunali sarebbero considerati vicini alle posizioni dell’attuale primo cittadino di Acate. Tra questi Marco Greco e Agata Iaquez.

Un futuro anche in consiglio comunale ?

Greco, coordinatore cittadino di Forza Italia, già candidato alle regionali nelle liste del partito azzurro, è stato eletto in consiglio comunale venti mesi fa nella lista “Aiello sindaco”. Greco ha un passato politico di destra: la sua candidatura nelle liste dell’attuale sindaco di Vittoria sembrò ai più un’anomalia. Pare che tutto fosse frutto di un accordo che aveva coinvolto anche alcuni vertici regionali di Forza Italia, accordo non ufficiale e che non ha mai trovato alcuna conferma.

Negli ultimi mesi, Greco ha preso le distanze da Aiello e dal gruppo di maggioranza, nonostante nella prima parte della legislatura fosse stato un convinto assertore delle posizioni e delle scelte dell’attuale amministrazione vittoriese.

Toti Miccoli era stato consigliere comunale, per due anni, eletto nelle file del centrodestra. In passato aveva fatto parte del Movimento per l’Autonomia. Anch’egli aveva sostenuto la candidatura di Aiello ed era stato nominato da questi quale membro del Nucleo di Valutazione del comune. Ma si è dimesso un anno dopo.

Sia Miccoli che Greco sono da sempre molto vicini al sindaco di Acate.

Ora tutto questo potrebbe confluire nel nuovo soggetto politico, uno schieramento civico che ad Acate è stato sostenuto convintamente da tutta l’area del centrodestra.

Gli altri due componenti del direttivo sono Antonio Prelati, da sempre vicino alle posizioni del centrodestra e in passato anche responsabile cittadino di Ascom Confcommercio e Biagio Cirica, un giovane figlio di un ex consigliere comunale di Vittoria.

Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone, fondatore del nuovo soggetto politico, non avrà – almeno per ora – nessun ruolo nel direttivo vittoriese.

“Sono molto felice che anche a Vittoria – spiega Gianfranco Fidone – si sia instillata quella voglia di cambiamento, di unione tra cittadini, categorie e professionisti per cercare di guardare al futuro della città con ambizione e speranza. Il paradigma Acate, quindi, si sta espandendo proprio perché i cittadini – al di là degli steccati ideologici – cercano nella politica locale qualcuno che rappresenti le loro istanze, i problemi del quotidiano e che abbia una visione di prospettiva. Il grande lavoro in atto ad Acate è l’inizio di un processo nuovo e sono certo che il direttivo vittoriese, composto da tre persone appassionate e valide, saprà aggregare e unire”.

Miccoli, Cirica e Prelati: “Progetti per una città ambiziosa”

“Nella società attuale – affermano Miccoli, Cirica e Prelati” – non possiamo restare spettatori di scelte altrui, spettatori dello scollamento sempre più evidente tra istituzioni e cittadini. Quindi, con grande entusiasmo, abbiamo deciso di metterci la faccia e proporre soluzioni e progetti per una città – una delle più importanti dell’Isola – che merita di essere ambiziosa. Acate l’ha dimostrato: i cittadini vogliono guardare al futuro, vogliono la freschezza delle idee, vogliono nuovi interpreti. E noi vogliamo mettere le nostre competenze e la nostra passione al servizio di Vittoria e Scoglitti. Dietro di noi c’è già un gruppo eterogeneo che vuole costruire il futuro e siamo certi che a breve non mancheranno importanti adesioni”.