Vittoria e Modica vincono entrambe. I biancorossi da soli al secondo posto

di Francesca Cabibbo. – Un gol per tempo. Il Vittoria vince per 2 – 0 nella gara casalinga contro la Leonzio e sale al secondo posto in classifica, da solo a un solo punto dalla capolista Avola, che ieri ha vinto grazie a un gol realizzato dall’ex biancorosso Dos Santos.

Il Vittoria, dopo la sconfitta della prima giornata, continua a vincere e a non sbagliare colpi. Nel primo tempo segna il solito Cocimano, capocannoniere della squadra allenata da Giovanni Campanella, con un gran tiro al volo dalla distanza. Il raddoppio arriva nel secondo tempo, con un bel tiro al volo di Francofonte che in area, di esterno destro, raccoglie un assist di Cacciola e realizza il gol che mette al sicuro il risultato.

Il Vittoria ha dominato la partita, la Leonzio non è quasi mai riuscita a rendersi pericolosa e a insidiare la porta biancorossa. Nel Vittoria, il difensore Peppe Sferrazza è stato espulso nel secondo tempo. Salterà probabilmente le prossime due gare per squalifica.

Il Modica continua a macinare gioco e risultati e coglie il suo primo successo estero sul campo del Melilli. Il Modica vince per tre a zero con tre gol realizzati da Savasta (autore di una doppietta) e Asero. I rossoblu si rifanno sotto in classifica e ora sono al quarto posto con 10 punti. Nessuna squadra è a punteggio pieno, ma in una classifica molto corta, alcuni valori in campo cominciano a delinearsi.

Nel prossimo turno il Vittoria giocherà sabato sul campo della Messana; il Modica tornerà in casa contro la Nebros, squadra che ha fatto molto nello scorso campionato, ma che in questa stagione fatica a carburare.

