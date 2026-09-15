Vittoria, manutenzione alla rete idrica: possibili disservizi in tutto il territorio comunale

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Nelle prossime ore alcuni interventi di manutenzione programmati da Siciliacque S.p.A. potrebbero far sentire i loro effetti sui rubinetti di casa. I lavori riguardano due punti chiave della rete idrica cittadina, la centrale di sollevamento di Giardinello e il partitore Madonna della Salute, e potrebbero tradursi in cali di pressione o, nei casi più critici, in interruzioni temporanee della fornitura su tutto il territorio comunale.

Vittoria, disservizi idrici: cosa sta succedendo

Dal Comune fanno sapere che i disagi, quando si presenteranno, saranno legati esclusivamente agli interventi programmati da Siciliacque e non ad altre criticità della rete locale. Nel frattempo l’invito rivolto ai cittadini è quello di utilizzare l’acqua con parsimonia nelle prossime ore, in attesa che i lavori si concludano. L’amministrazione si è già scusata in anticipo per i possibili disagi, promettendo di comunicare eventuali aggiornamenti non appena disponibili.

Non è la prima volta che la rete idrica di Vittoria finisce sotto i riflettori per interventi di manutenzione straordinaria: la vicenda si inserisce in un tema, quello della gestione idrica nel Ragusano, che negli ultimi mesi è tornato spesso al centro del dibattito pubblico locale.

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