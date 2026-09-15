La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Etna, aeroporto di Catania chiuso fino alle 22: nuova proroga per la cenere vulcanica
15 Set 2026 12:24
Nuova proroga per lo stop ai voli all’aeroporto di Catania: la Sac, la società di gestione dello scalo di Fontanarossa, comunica che la chiusura dello spazio aereo nei settori C1 e B3 prosegue fino alle 22 di questa sera, 15 settembre.
Il motivo resta lo stesso di questi giorni: l’emissione di cenere vulcanica dall’Etna in atmosfera, unita alla direzione dei venti prevalenti in quota, che spinge la nube proprio sopra i corridoi aerei dello scalo catanese. Di conseguenza proseguono le sospensioni delle attività di volo, sia in arrivo che in partenza.
La Sac invita chi deve volare a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, mano a mano che la situazione evolverà.
In questi giorni diversi voli sono stati dirottati su scali alternativi, tra cui quello di Comiso, che resta un riferimento utile per chi si muove dal Ragusano quando Fontanarossa si ferma.
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