A Comiso arrivano 10 nuovi agenti: più controlli e una presenza costante sul territorio

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Più agenti in strada, controlli più frequenti e una presenza rafforzata della Polizia di Stato. È questa la novità più importante per la sicurezza della città di Comiso, dove sono entrati in servizio 10 nuovi agenti destinati al Commissariato.

L’arrivo dei nuovi poliziotti è stato annunciato durante la visita del Questore di Ragusa, dott. Fazzino, al Comune di Comiso, dove è stato accolto dal sindaco Maria Rita Schembari, dall’assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani, dal vice commissario Salvatore Giardina e dall’ispettore Monia Burrafato.

I nuovi innesti consentiranno di rafforzare i servizi di controllo del territorio, dopo il trasferimento di alcune unità all’aeroporto di Comiso, resosi necessario dall’aumento del traffico aeroportuale.

«Con questi nuovi innesti – ha spiegato il Questore – riusciremo a organizzare la pattuglia di controllo con azioni costanti e continue per dare sicurezza ai cittadini, per garantire un efficace ed energico controllo».

Una presenza che, nelle intenzioni della Questura, dovrà tradursi quindi in un controllo più capillare e continuo delle strade e delle zone della città, con l’obiettivo di prevenire fenomeni di criminalità e intervenire con maggiore tempestività.

Per l’amministrazione comunale, il potenziamento dell’organico rappresenta un segnale importante per Comiso. La maggiore presenza della Polizia di Stato andrà infatti ad affiancarsi all’attività della Polizia Locale, creando una rete di controllo più strutturata sul territorio.

«Oggi si rafforza ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine, coadiuvate nei servizi di controllo dalla Polizia Locale», hanno sottolineato il sindaco Schembari e l’assessore Di Trapani.

L’amministrazione richiama anche un altro aspetto: la sicurezza non è soltanto quella legata ai numeri della criminalità, ma anche alla percezione che i cittadini hanno della presenza delle istituzioni sul territorio. Una pattuglia in più, controlli più frequenti e una presenza visibile delle forze dell’ordine possono contribuire a far sentire maggiormente sicura la comunità.

«Purtroppo, anche se appaiono meno eclatanti i fenomeni di criminalità o di altro rispetto ad altre città – hanno aggiunto sindaco e assessore – a Comiso c’è sempre un background da non sottovalutare e da controllare costantemente».

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